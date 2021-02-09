Cardi B - фанатка Дженни из Blackpink?

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В этом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» вас ждут целых три новости. Первая новость о неожиданном и приятном «взаимодействии» артистки K-pop со звездой мирового масштаба. Вторая новость не менее неожиданная, но, увы, не такая приятная: группу CLC покидает одна из участниц. Ну и напоследок мы расскажу вам, как проводит свои будни рядовой Пак По Гом. Не забудьте послушать этот эфир, чтобы узнать все подробности!



