​Рассказ «Конфета из черного сахара» писательницы Пэк Су Рин

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Бабушка родилась в небольшом портовом городке во время японской оккупации в семье из шести детей. Она была старшей среди своих сестер.





Большая заслуга ее родителей состояла, разумеется, в том, что они смогли воспитать всех шестерых детей согласно последним веяниям культуры и времени, однако бабушка стала единственной среди своих сестер, которой удалось уговорить родителей и после окончания школы поступить в университет. Это много говорило о ее характере.





할머니는 일제강점기의 한 개항 도시에서

규모가 큰 양장점을 하던 부모의 삼남 삼녀 중 장녀로 태어났다.





자식 여섯 명이 모두 신식 교육을 받은 것은

신문물에 밝고 충분한 재력을 지닌 부모의 덕이었을 테지만,

고등학교만 마친 다른 자매들과 달리

할머니만 유일하게 부모를 설득해 대학에 입학했다는 사실은

할머니 성격의 중요한 일면을 드러낸다.









# Интервью литературного критика Чон Со Ён

Бывает, случается так, что отдельные яркие воспоминания полностью меняют направление жизни человека. Именно это и происходит с бабушкой в данном произведении. У нее сохранились, несомненно, сильные чувства о ее музыкальных классах и преподавателе по музыке, ее страсти и жизненном пути. И несмотря на то, что прошло очень много времени, и всю свою жизнь она была обычной бабушкой, присматривающей за своими внуками, момент, когда она снова столкнулась с музыкой во Франции – крайне важен в ее жизни. Пианино снова пробудило в ней воспоминания молодости и раскрасило ее память новыми красками.









Бабушка села за пианино, открыв крышку и легко проведя пальцами по клавишам. Она всего лишь слегка коснулась их, однако глубокое и захватывающее чувство тут же полностью охватило все ее тело, кинув ее в пучину воспоминаний о детстве, вызывало яркое чувство, словно у ребенка, впервые оказавшегося на Рождество в церкви.





Во время, когда пианино и проигрыватель для пластинок еще были большим дефицитом, учитель музыки отдал ей ключи от класса, где стоял проигрыватель. Возможность слушать музыку тогда, когда ей этого хотелось, казалась нескончаемой свободой, о которой было сложно и мечтать в те времена.





Чего же она хотела? Что было тем самым, что вдохновляло ее и переносило в иной мир? Она не сомневалась, что на жизненном пути ее ждут удивительные события и верила, что ее жизненная задача состоит в точном и правильном описании ее личного пути.





이제 할머니는 피아노 의자에 앉는다.

피아노 뚜껑을 열고 하얀 건반을 하나씩 엄지와 검지로 지그시 누른다.

그저 손가락으로 피아노 건반을 눌렀을 뿐인데

어린 시절 교회에서 처음으로 크리스마스 트리를 보았을 때 같은

경이롭고 황홀한 느낌이 할머니의 몸안 가장 깊은 곳에서 피어오른다.





전축도 피아노도 귀하던 시절,

여고생 난실에게 방과 후 피아노를 가르쳐주던 음악교사,

그는 어느 날, 언제든 듣고 싶은 음악을 들을 수 있도록

전축이 있는 음악실의 열쇠를 난실에게 건네준다.

다른 친구들은 사랑 같은 것은 꿈꾸지도 못하던 시절이었다.





그녀가 갈망하던 것은 무엇이었나~

뭔가 특별한 것, 그녀를 다른 세계로 데려다 줄 그 무언가.

그녀는 앞으로 펼쳐질 인생에

놀라운 사건들이 가득할 거라는 사실을 의심치 않았고,

자신에겐 인생을 특별한 서사로 만들 의무가 있다고 믿었다.









Писательница Пэк Су Рин (Инчхон, род. в 1982 году)

Награды - 2011, короткий рассказ «Практика лжи», газета «Кёнхян синмун»

2020, 53-яя литературная премия газеты «Хангук Ильбо»