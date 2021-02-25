Актриса Ём Чжон А

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Карьерный путь актрисы можно назвать несколько уникальным. Ем Чжон А является победительницей конкурса «Мисс Корея» 1991 года, именно в этом году она и совершила свой дебют на экранах. Обычно девушки-победительницы этого конкурса красоты, как правило, уходят в мир рекламы, моды или косметики, однако Ем Чжон А с самого детства знала, что она хочет стать актрисой.