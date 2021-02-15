Новый сингл от певца Ким Бом Су

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
Певец Ким Бом Су (김범수) в среду, 17 февраля, представит новый сингл «Сосредоточение» (초점). Как сообщили в продюсерском агентстве Young Entertainment, новая композиция написана с участием композитора Юн Са Ра (윤사라), автора слов мегахита «Скучаю по тебе» (보고 싶다). Ожидается, что сингл станет заключительной песней первой части музыкального проекта MAKE 20 (메이크 트웬티), состоящей из десяти песен.
2021-02-25
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