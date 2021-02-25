Успехи южнокорейских судостроителей

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В 2020 году южнокорейские судостроители вновь возглавили мировой рейтинг по объёмам заказов. Перспективы на наступивший год не менее радужные. Институт зарубежных экономических исследований Экспортно-импортного банка Кореи прогнозирует, что в 2021 году объём заказов увеличится более чем на 100% по сравнению с прошлым годом. Прогноз основан на признаках восстановления судостроительной отрасли и растущей потребности в замене старых судов в условиях ужесточения экологических норм. Ситуацию комментирует экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





Республика Корея заняла первое место в мире по объёму заказов на морские суда, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19. По данным британского исследователя мирового рынка судостроения Clarkson Research Services, в прошлом году южнокорейские компании получили заказы на 187 судов общим объёмом 8 млн 190 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT), что составляет 43% общемирового показателя. Лидерство отечественных компаний в производстве судов с высокой добавленной стоимостью позволило им обогнать конкурентов из Китая и Японии.





В прошлом году китайские судостроители с долей мирового рынка 41% немного уступили своим южнокорейским соперникам. До конца июня прошлого года Китай был впереди по накопленному объёму заказов, но во второй половине года Республика Корея получила вдвое больше заказов и в конечном итоге захватила самую большую долю рынка.





Республика Корея – лидер в строительстве судов с высокой добавленной стоимостью. Отечественные компании получили заказы на 36 крупногабаритных танкеров для перевозки сжиженного природного газа, что составляет 70% мировых заказов, а также 35 нефтяных супертанкеров - 85% мировых заказов. Передовые южнокорейские технологии известны во всём мире, поэтому судовладельцы активно обращаются к ним. После прихода к власти в США администрации Джо Байдена защита окружающей среды приобрела особое значение, поэтому растёт спрос на мировом рынке на новые танкеры-газовозы. Я бы сказал, что чем выше будут экологические требования, тем больше заказов будет у южнокорейских судостроителей.





Clarkson Research Services прогнозирует, что 2021 год станет успешным для мировой судостроительной отрасли. Воодушевлённые высокими показателями прошлого года, три крупных южнокорейских судостроителя поставили на 2021 год гораздо более высокие цели, чем в прошлом году. Конечно, другие судостроительные державы, такие как Китай и Япония, не будут сидеть сложа руки. Ожидается, что между тремя странами развернётся жёсткая конкуренция. Начало вакцинации против COVID-19 по всему миру даёт надежду на окончание пандемии. Это хорошая новость для судостроительной промышленности. Ключевым моментом является повышение прибыльности, что во многом связано с инвестициями в экологичные суда и объекты с высокой добавленной стоимостью.





Сегодня ESG-факторы, то есть, факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления, стали ключевым термином для всех отраслей промышленности, включая судостроение. При оценке устойчивости и воздействия инвестиций эти три фактора теперь оцениваются в дополнение к результатам деятельности компаний. Отечественная судостроительная промышленность имеет рейтинг ESG «B+», который не считается высоким. Однако отрасль обеспечила себе технологическую конкурентоспособность экологически чистых судов, а экономика демонстрирует признаки восстановления. В этой ситуации улучшение рейтинга ESG положительно скажется на котировках акций местных судостроителей.





Ещё одна задача - возродить средних судостроителей, сыгравших важную роль в развитии отрасли. Некоторые из них в начале-середине 2000-х годов входили в список десяти ведущих компаний мира, но, как ожидается, в этом году им будет сложно удержаться на плаву. По данным Экспортно-импортного банка Кореи, в прошлом году семь средних отечественных судостроителей получили заказы лишь на 14 судов на общую сумму 500 млн долларов. Это примерно одна восьмая от показателя 2010 года. Таким образом, разрыв между богатыми и бедными увеличивается даже в судостроительной отрасли.





В этом году судостроительной отрасли придётся уделять больше внимания судам с высокой добавленной стоимостью и ESG-факторам. Кроме того, судостроительная промышленность должна развиваться вместе с отраслью судоходства или морского транспорта, как в начале 2000-х годов. К сожалению, компания Hanjin Shipping, которая когда-то была седьмым по величине мировым грузоперевозчиком, обанкротилась в 2017 году, что нанесло отрасли смертельный удар. Правительство объявило о пятилетнем плане восстановления судоходной отрасли. Надеюсь, это положительно скажется и на судостроении.





К сожалению, в последние десять лет южнокорейская судостроительная промышленность находится в упадке, что вынудило закрыться многие компании. Теперь видна возможность переломить ситуацию на фоне ожиданий увеличения объёмов грузовых перевозок после окончания пандемии и с началом роста спроса на новые суда в соответствии с более строгими экологическими требованиями.