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Дата рождения: 30 марта 1993 г.

Рост: 186 см

Дебют: спектакль «Пон Сама там не было» (봉삼이는 거기 없었다), 2009 г.





Актёр Чи Су (지수) родился в Сеуле. Окончил цифровой сеульский университет культуры и искусства по специальности актёрское мастерство. Дебютировал в 2009 году в спектакле «Пон Сама там не было». В период до 2012 года принимал участие в постановках семи спектаклей. В 2012 году впервые исполнил две эпизодические роли в сериалах телеканалов SBS и KBS2. Два года спустя сыграл главную роль в фильме «Родственная душа» (Seoul Mate). Ещё через год получил первую главную роль в сериале телеканала KBS2 «Давай дерзай» (발칙하게 고고). В общей сложности актёр снялся в восьми сериалах, последний из которых «Радостные летние дни» (기쁜 우리 여름날) вышел в 2021 году. Среди 19 сериалов с участием Чи Су следует выделить «Сильная девушка То Бон Сун» (힘쎈여자 도봉순), «Плохие парни: Город зла» (나쁜 녀석들: 악의 도시) и «Река восходящей луны» (달이 뜨는 강).