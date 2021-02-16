Фотосессия выпускников

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
2021-02-16
Выпускницы женского университета Ихва проводят фотосессию. Из-за пандемии COVID-19 выпускные церемонии отменены, и университет лишь предоставляет напрокат академические мантии для фотосессий.
(Yonhap News)
2021-02-25
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