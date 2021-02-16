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Фотосессия выпускников

2021-02-16

Новости




Выпускницы женского университета Ихва проводят фотосессию. Из-за пандемии COVID-19 выпускные церемонии отменены, и университет лишь предоставляет напрокат академические мантии для фотосессий. 


(Yonhap News)

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