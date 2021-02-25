Итоги 41-ой кинопремии «Голубой дракон»

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
# Новости шоу-бизнеса l 2021-02-17
Друзья! В этом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» вас ждут две новости из мира корейского кинематографа. 9 февраля прошла церемония вручения кинопремии «Голубой дракон», а также стали известны новые подробности о корейском ремейке сериала «Бумажный дом». Не забудьте присоединиться к нашему эфиру, чтобы узнать, кто получил заветные золотые статуэтки, и кто сыграет главных героев в новом варианте нашумевшей криминальной драмы.
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >