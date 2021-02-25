Итоги 41-ой кинопремии «Голубой дракон»

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Друзья! В этом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» вас ждут две новости из мира корейского кинематографа. 9 февраля прошла церемония вручения кинопремии «Голубой дракон», а также стали известны новые подробности о корейском ремейке сериала «Бумажный дом». Не забудьте присоединиться к нашему эфиру, чтобы узнать, кто получил заветные золотые статуэтки, и кто сыграет главных героев в новом варианте нашумевшей криминальной драмы.



