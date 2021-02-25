Западную музыку сложно исполнять на корейских традиционных инструментах. Однако уже на протяжении века инструменты модернизируют, что делает возможным исполнение европейской музыки. В нашем выпуске вы сможете послушать всемирно известные мелодии в исполнении корейских традиционных инструментов, среди которых цитра каягым, губной орган сэнхван, скрипка хэгым и другие.





Выпуск 502. Западная музыка в традиционном исполнении

* Песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» – Женский камерный ансамбль «Тасырым»

* Песня «Honey Honey» - Ансамбль каягымисток «Пэкче»

* Мелодия «Take five» - Ансамбль «Су»