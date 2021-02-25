Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
#Мелодии Кореи l 2021-02-17
Западную музыку сложно исполнять на корейских традиционных инструментах. Однако уже на протяжении века инструменты модернизируют, что делает возможным исполнение европейской музыки. В нашем выпуске вы сможете послушать всемирно известные мелодии в исполнении корейских традиционных инструментов, среди которых цитра каягым, губной орган сэнхван, скрипка хэгым и другие.
Выпуск 502. Западная музыка в традиционном исполнении
* Песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» – Женский камерный ансамбль «Тасырым»
* Песня «Honey Honey» - Ансамбль каягымисток «Пэкче»
* Мелодия «Take five» - Ансамбль «Су»
2021-02-25
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