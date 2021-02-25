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Западная музыка в традиционном исполнении

#Мелодии Кореи l 2021-02-17

Мелодии Кореи

Западная музыка в традиционном исполнении

Западную музыку сложно исполнять на корейских традиционных инструментах. Однако уже на протяжении века инструменты модернизируют, что делает возможным исполнение европейской музыки. В нашем выпуске вы сможете послушать всемирно известные мелодии в исполнении корейских традиционных инструментов, среди которых цитра каягым, губной орган сэнхван, скрипка хэгым и другие. 


Выпуск 502. Западная музыка в традиционном исполнении 

* Песня «Нью-Йорк, Нью-Йорк» – Женский камерный ансамбль «Тасырым» 

* Песня «Honey Honey» - Ансамбль каягымисток «Пэкче» 

* Мелодия «Take five» - Ансамбль «Су»

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