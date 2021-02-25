Задачи нового главы южнокорейской дипломатии

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-02-18
Новый министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён, приступая 9 февраля к своим обязанностям, сказал, что мирный процесс на Корейском полуострове - это путь, по которому необходимо идти. Сеул надеется возобновить мирный процесс на основе соглашения, достигнутого лидерами Северной Кореи и США в Сингапуре. Однако администрация Байдена скептически относится к прежним договорённостям с Пхеньяном. В этой ситуации Сеулу придётся позаботиться о координации политики со всеми заинтересованными странами. Кроме улучшения межкорейских отношений, на нового министра возложена важная миссия по укреплению отношений между Сеулом и Вашингтоном. С подробностями – политический обозреватель Ли Чжон Хун.
2021-02-25
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