Компьютерные игры в КНДР

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Когда мы слышим об информационных технологиях Северной Кореи, первое, что приходит на ум – это хакерство. Мы часто слышим новости о том, что северокорейские хакерские группы проводят кибератаки по всему миру, чтобы украсть валюту на ядерные программы. Но информационные и коммуникационные технологии Северной Кореи - это не только хакерство. В этой закрытой стране существует множество интересных компьютерных игр. Когда речь идёт о подростках с игровой зависимостью, между Югом и Севером, похоже, нет никакой разницы. Ожидается, что в связи с использованием Интернета и смартфонов игровая индустрия в Северной Корее будет набирать обороты. Мы поговорим на эту тему с адвокатом О Хён Чжоном.