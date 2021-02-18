Утки-мандаринки в ожидании весны

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
2021-02-18
18 февраля по традиционному корейскому календарю начался сезон "Усу" (начало дождей). Утки-мандаринки, внесённые в Национальный список памятников природы под номером 327, плавают в пруду на территории Университета Чоннам в городе Кванчжу между кусочками тающего льда.
(Yonhap News)
2021-02-25
2021-02-25
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