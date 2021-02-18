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Утки-мандаринки в ожидании весны

2021-02-18

Новости



18 февраля по традиционному корейскому календарю начался сезон "Усу" (начало дождей).  Утки-мандаринки,  внесённые в Национальный список памятников природы под номером 327, плавают в пруду  на территории Университета Чоннам в городе Кванчжу между кусочками тающего льда. 


(Yonhap News) 

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