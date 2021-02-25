Обзор творчества певицы Ли Сон Хи

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Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» февраля мы посвятим творчеству легендарной южнокорейской певице Ли Сон Хи, известной как «национальная дива». Певица всегда выступала в круглых очках, с короткой стрижкой, в брюках. Ее характерный мальчишеский вид также стал хитом, вызвав так называемый «синдром Ли Сон Хи». Многие студентки того времени имитировали ее короткую стрижку и круглые очки.

15 июня 2020 года состоялся релиз шестнадцатого студийного альбома «Как ты сегодня?» с одноименным титульным треком, который прозвучал в начале эфира. В условиях пандемии коронавируса, когда нам нелегко встретиться с родными и близкими, друзьями, нам так и хочется обнять родных и тепло спросить, «как твои дела?». В исполнении данной композиции также участвует Чхан Ёль из группы EXO.

Также в эфире прозвучала песня «Камелия», в которой поется о вечной, неизменной любви. Значение камелии на языке цветов означает вечную любовь. Следом, в эфире были представлены песни «Весенним днем», «Словно те годы, когда мы впервые влюбились», и «Юные годы». Все они посвящены любви.

За тридцать шесть лет своей творческой карьеры певица регулярно записывала музыкальные работы. В настоящее время в ее коллекции насчитывается 16 регулярных альбомов, 16 спец и мини-альбомов и 10 с лишним саундтреков к фильмам и сериалам.

Надеемся, что певица будет радовать нас ещё долго новыми работами.