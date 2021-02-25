Coupang разместит акции на Нью-Йоркской фондовой бирже

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12 февраля южнокорейский интернет-магазин Coupang подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на размещение неопределённого количества обыкновенных акций класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже. В скором времени компания должна провести презентацию первоначального публичного предложения акций. Таким образом, продажа акций Coupang на Нью-Йоркской фондовой бирже может стартовать уже в марте. Агентство Bloomberg оценивает первоначальную стоимость акций в 30 млрд долларов. По мнению Wall Street Journal, стоимость акций может достичь 50 млрд долларов. Некоторые эксперты прогнозируют даже более высокую стоимость акций.

Решение разместить акции на американской, а не на корейской фондовой бирже вызвало волну обсуждений. Специалисты считают, что на такое решение повлияло в первую очередь особое право голоса на акции, действующее в США. Согласно этому праву, одна акция класса B наделяет её владельца 29 голосами. Другими словами, при наличии 2% акций владелец получает 58% голосов и оставляет за собой право решающего голоса. Некоторые специалисты считают, что заявка на размещение акций Coupang на Нью-Йоркской фондовой бирже поступала от американской дочерней компании Coupang INC. В таком случае размещение акций на американском фондовом рынке – это вполне логичное решение. Третьи эксперты считают, что главная причина выхода компании на фондовую биржу – это привлечение дополнительных инвестиций.

Несмотря на то, что Coupang называют корейским Amazon и новатором в области отечественной логистики, пока компания продолжает терпеть убытки. Несомненно одно: если она выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу и привлечёт масштабные инвестиции, это серьёзно повлияет на всю южнокорейскую сферу онлайн-торговли и логистики.