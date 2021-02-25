Вопрос о сексуальном рабстве может передан в Международный суд ООН

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Министерство иностранных дел Республики Корея рассмотрит возможность разрешения споров с Японией по проблеме сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны путём подачи иска в Международный суд ООН. Об этом заявил 16 февраля представитель министерства К Чхве Ён Сам в ответ на вопрос о соответствующем предложении жертвы сексуального рабства Ли Ён Су. Ранее в этот же день 92-летняя жертва, выступая на пресс-конференции, призвала добиться признания Японией собственных ошибок через решение Международного суда. По её мнению, это приведёт к полному разрешению проблемы и возможности построения дружественных двусторонних связей в дальнейшем.

Ли Ён Су является председателем комитета по разрешению вопроса о сексуальном рабстве в японской армии. Комитет был создан совместно с юристом Син Хи Соком из Центра юридических исследований университета Ёнсэ. По его мнению, Международный суд ООН поможет подтвердить незаконность действий японских военных в годы Второй мировой войны. Юрист также пояснил, что от Международного суда жертвы требуют не финансовой компенсации, а признания ответственности.

Син Хи Сок намерен также доказать, что система сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны была незаконной по условиям международного права ещё тех времён, а соглашение между Сеулом и Токио 1965 года лишило Японию права на личные иски. Международный суд ООН не признаёт обязательной юрисдикции, поэтому иск может быть подан только при обоюдном согласии Сеула и Токио.