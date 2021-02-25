Президент США наметил основные приоритеты своей политики

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Спустя месяц после прихода к власти Джо Байдена наметилась основная политика Вашингтона на ближайшее время. Сразу после вступления в должность новый президент США отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа и задал противоположное направление развития в вопросах расовой дискриминации, ограничения иммиграции и борьбы с COVID-19. В международных вопросах Джо Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение об изменении климата и Совет ООН по правам человека. Был также приостановлен процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения. Другими словами, Джо Байден направил усилия на ограничение распространения коронавируса и единение народа. На международной арене новый президент намерен не отступать от политики своего предшественника.

В планы Джо Байдена входит укрепление отношений с союзниками и вывод их на новый уровень развития. Правительство Дональда Трампа видело в отношениях между Сеулом и Вашингтоном сначала сделку и лишь потом союзничество. На основе этого подхода США требовали увеличения расходов Сеула на содержание своих войск на Корейском полуострове более чем в два раза. Однако с приходом Байдена стало известно, что Вашингтон согласен повысить расходы Сеула на 13%, как и предлагала южнокорейская сторона. 4 февраля главы двух государств провели телефонную беседу, в ходе которой договорились об укреплении союзнических отношений и развитии сотрудничества. Нерешённые задачи, тем не менее, всё равно ещё остаются.

Что касается северокорейских проблем, то пока Вашингтон не представил чёткой стратегии, однако госдепартамент США подтвердил, что они по-прежнему актуальны. Скорее всего, Джо Байден будет применять политику «кнута и пряника», а переговоры будут проводиться сначала на рабочем уровне.