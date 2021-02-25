Женщина на 9,9 миллиарда вон (11) 별일 없어요?

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
#Говорим как герои сериалов l 2021-02-21
Диалог недели
오대용(О Дэ Ён): 예. 하나는 저, 아까 본 놈이네요. 전기 충격기.
Да. Один из них – это тот, кого я ранее видел. Электрошокер.
서연(Со Ён): 이제... 안 오겠죠?
Наверное, теперь он больше не придет?
오대용(О Дэ Ён): 콧빼기만 비쳐도 사망이에요, 사망! 근데 그 쪽은 별 일 없어요?
Если он еще раз покажет здесь свой нос, то ему конец, конец! Кстати, у вас все в порядке?
서연(Со Ён): 저는 괜찮아요.
У меня все нормально.
Фраза недели
별일 없어요?
[Пёль-иль-оп-со-ё]
У вас все в порядке?
Грамматика
별일 – это существительное, которое означает «какое-то особенное событие». Далее идет 없어요 от прилагательного 없다, «отсутствовать», «человек, животные или какой-то предмет не существует» или «не быть». И к данному прилагательному 없다 присоединилось окончание неофициально-вежливого стиля речи 어요. И в конце вопросительный знак. Все вместе получается 별일 없어요?, что дословно переводится как «нет особенного события?». Данное выражение употребляется, когда говорящий хочет спросить у собеседника, все ли у него в порядке.
Внимание
☞ в форме разговорной речи : 별일 없어?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 별일 없어요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 별일 없습니까?
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-02-25
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