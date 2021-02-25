Любовь в 29 (아홉수 로맨스)

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
#Новости шоу-бизнеса l 2021-02-22
Режиссёр: Ли Сэ Бёль, Син Хё Чжин
В ролях: Чо Хан На, Ли Да Хэ, Кан На Ри
Жанр: мелодрама
Премьера: 24 февраля 2021 года
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет
Давние подруги Со Ëн, Хи Чжу, Ка Хи и По Ëн недовольны романтическими отношениями со своей второй половинкой. Девушкам по 29 лет, поэтому они всё чаще задумываются о свадьбе. В чём же причина? Может, всё дело в их возрасте? Ведь существует поверье, что цифра 9 в возрасте предзнаменует ряд возможных проблем в личной жизни.
2021-02-25
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