Любовь в 29 (아홉수 로맨스)





Режиссёр: Ли Сэ Бёль, Син Хё Чжин

В ролях: Чо Хан На, Ли Да Хэ, Кан На Ри

Жанр: мелодрама

Премьера: 24 февраля 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет





Давние подруги Со Ëн, Хи Чжу, Ка Хи и По Ëн недовольны романтическими отношениями со своей второй половинкой. Девушкам по 29 лет, поэтому они всё чаще задумываются о свадьбе. В чём же причина? Может, всё дело в их возрасте? Ведь существует поверье, что цифра 9 в возрасте предзнаменует ряд возможных проблем в личной жизни.