Big Hit Entertainment проведёт прослушивание в США

ⓒ Big Hit Entertainment, Universal Music Group

Продюсерское агентство Big Hit Entertainment 18 февраля заключило соглашение о стратегическом партнёрстве с одной из крупнейших музыкальных компаний мира Universal Music Group (UMG). Основная суть сотрудничества заключается в проведении совместного прослушивания с целью набора участников для бой-бэнда, исполняющего песни в жанре K-POP. В соответствии с договорённостями, в рамках предстоящего проекта будет создано совместное предприятие в Лос-Анджелесе, США. В текущем году будет проведено прослушивание, а уже в следующем – опубликован соответствующий контент. Сообщается, что интересы Big Hit Entertainment будет представлять юридическое лицо компании, зарегистрированное в США. Специалисты продюсерского агентства займутся поиском и тренировкой артистов, созданием контента для фан-клубов. В свою очередь, на UMG возложены обязанности по созданию и распространению музыкального контента, сотрудничество с партнёрами в США для проведения прослушиваний. Глава Big Hit Entertainment Пан Си Хёк (방시혁) высоко оценил потенциал сотрудничества с UMG. По его словам, накопленные годам ноу-хау, влияние американской компании совместно с высоким стремлением к поиску новых тенденций развития Big Hit Entertainment несомненно позволят добиться высоких результатов.