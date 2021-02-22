SNL Korea возвращается на экраны





Вечерняя музыкально-юмористическая передача Saturday Night Live Korea (SNL Korea, «Субботним вечером в прямом эфире: Южная Корея») возвращается на экраны спустя три года. Об этом стало известно 17 февраля, после того как компания Atory подписала соответствующий контракт с NBC Universal Formats, которой принадлежат авторские права на контент. Известно, что в новом сезоне примут участие комедиант и телеведущий Син Дон Ëп (신동엽) и другие артисты, ранее учувствовавшие в предыдущих сезонах передачи. Имена новых членов команды SNL пока остаются в секрете. Сообщается, что показ нового сезона SNL Korea запланирован на второе полугодие текущего года. Более подробная информация будет объявлена в ближайшем будущем.