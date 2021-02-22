Новый музыкальный проект от Universal Music Group

ⓒ Universal Music

Компания Universal Music Group (UMG) представила новую гёрл-группу TRI.BE (트라이비). В среду, 17 февраля, музыкальный коллектив опубликовал свой дебютный альбом под названием TRI.BE Da Loca. Пластинка состоит из двух песен, авторами которых стали южнокорейский хитмейкер Ли Хо Ян (이호양), он же «Синса-дон Хорэни» (신사동 호랭이), и участница группы EXID Ан Хё Чжин (안효진). TRI.BE состоит из семи участниц, средний возраст которых составляет 17 лет. Все они приехали из разных стран, в том числе из Тайваня и Японии. Название группы состоит из первых трёх букв слова Triangle (треугольник) и глагола to be в значении «быть, находиться». В сочетании TRI.BE имеет смысл «Совершенное существование» (완벽한 존재).