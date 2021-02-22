Показ фильма режиссёра Ли Чжун Ика состоится в марте





Фильм «Книга о рыбах» (자산어보, The Book of Fish) режиссёра Ли Чжун Ика (이준익) выходит в прокат 31 марта. Об этом было объявлено в среду, 17 февраля. Сюжет фильма развивается вокруг написания так называемой «Книги о рыбах», авторами которой стали учёный Чон Як Чжон, сосланный на остров Хыксандо, и простой рыбак Чхан Дэ, стремящийся к славе и успеху. Роль учёного Чон Як Чжона исполнил актёр Соль Гён Гу (설경구), роль рыбака Чхан Дэ – актёр Пён Ë Хан (변요한). Сообщается, что съемки фильма были окончены ещё осенью 2019 года. Однако премьера кинокартины долгое время откладывалась по причине пандемии COVID-19.