Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
#Информация об исполнителях l 2021-02-22
Дата рождения: 10 февраля 1984 г.
Рост: 168 см
Дебют: модельный журнал Cindy the Perky, 1999 г.
Актриса Ким Хё Чжин родилась в Сеуле. Окончила женскую среднюю школу Тондок, затем университет Ханян по специальности театральное и кинематографическое искусство. Привлекла к себе внимание, приняв участие в съёмках для модельного журнала Cindy the Perky в 1999 году. Большую популярность получила благодаря рекламному ролику, в котором приняла участие в месте с актёром Вон Бином и актрисой Ким Мин Хи. В 2000 году сыграла первую роль в своей карьере в сериале «Бессонница, руководство по пользованию и апельсиновый сок» (불면증, 메뉴얼 그리고 오렌지주스). Через три года снялась в первом фильме «Чхоннёнхо» (천년호). В общей сложности снялась в 17 сериалах и 15 фильмах. Замужем за актёром Ю Чжи Тхэ (유지태). Воспитывает двух сыновей.
2021-02-25
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