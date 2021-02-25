Компания Cerma – поставщик косметической продукции для мужчин

ⓒ CERMA

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Cerma (세르마), которая разрабатывает мужскую косметику. У микрофона президент компании г-жа О Сын Хён.





Компания Cerma в своей работе опирается на три C - color, culture и cosmetics, то есть, цвет, культуру и косметику. Мы разрабатываем косметические продукты на основе анализа образа жизни в различных культурах. Я, бывший менеджер косметического бренда и эксперт по цвету, а также фармацевт основали компанию с целью предоставлять отличные продукты, предназначенные для мужчин. Известно, что мужская кожа примерно в пять раз суше, чем женская. Следовательно, для поддержания здоровья кожи мужчины должны использоваться средства, которые созданы специально для них. Наши основные клиенты - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Мы также заметили, что мужчины в возрасте от 30 до 40 лет интересуются антивозрастными средствами. Мы работаем над продуктами, которые помогают предотвратить старение кожи.





Госпожа О Сын Хён провела детство в США, где общалась с выходцами из разных уголков Земного шара. При этом она часто задумывалась об универсальности и особенностях красоты. Она училась в Central Saint Martins, школе искусства и дизайна в Англии, а также в университете Хоник в Сеуле. Решив открыть собственное дело, госпожа О Сын Хён обратила внимание на быстрорастущий рынок мужской косметики. Компания Euromonitor, которая занимается исследованием глобального рынка, в 2010 году оценивала южнокорейский рынок мужской косметики в 660 млн долларов, а в 2020 году - в 1 млрд 200 млн долларов. Мужчины заинтересованы в улучшении своей внешности, но часто не знают, как это сделать. В отличие от женщин, у них не так много возможностей заботиться о своём внешнем виде. То есть, спрос высокий, а предложение низкое.

Если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела естественной, цвет макияжа должен быть практически идентичен цвету кожи. Но сделать такой макияж довольно сложно. Многие BB-кремы и солнцезащитные средства сильно отбеливают кожу. Неэстетично выглядят также мужские лица, мокрые от пота. Я подумала, что необходимо создать цвета макияжа, которые хорошо сочетаются с мужской кожей.





Очищающее средство и солнцезащитный крем были первыми продуктами, выпущенными компанией Cerma под собственным косметическим брендом для мужчин PER: CEPTION. Многие мужчины пренебрегают этими двумя продуктами, которые необходимы для ухода за кожей. Одна из причин – неудобство в использовании, и компания сосредоточилась на том, чтобы сделать свою продукцию удобной. Очищающее средство содержит натуральное вещество, успокаивающее чувствительную кожу. Солнцезащитный крем хорошо впитывается в кожу, не оставляя на её поверхности жирного слоя. Специальное средство предотвращает появление прыщей и борется с крупными порами кожи лица. Производство инновационных продуктов стало возможно благодаря собственному исследовательскому центру. Ещё одна отличительная черта компании Cerma – индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывающий состояние и оттенок кожи. Накопленные данные будут способствовать разработке новых продуктов линейки PER: CEPTION. Продукция компании Cerma завоевала признание в собственной стране. Она продаётся на платформах электронной коммерции, таких как Amazon и Shopee. В этом году компания планирует выйти на рынок Юго-Восточной Азии, который включает такие страны, как Сингапур, Малайзия и Таиланд. Компания разрабатывает персональную платформу подбора цветов макияжа с использованием искусственного интеллекта.





Мы работаем над интеллектуальной платформой подбора цветов макияжа на основе искусственного интеллекта, которая учитывает состояние кожи, в том числе, возможное наличие кожных заболеваний, и рекомендует продукты, соответствующие цвету кожи. Мы расширим эту платформу, чтобы потребители знали, как сохранить кожу здоровой, как сократить процесс ухода за кожей и как упростить создание желаемого имиджа. Мы собрали данные на основе отзывов потребителей и стараемся отразить полученные результаты в наших новых продуктах. Мы стремимся разработать платформу, которая будет привлекать даже мужчин, которые не очень заинтересованы в косметике, а также производить продукцию для индивидуальных пользователей. Мы надеемся сделать нашу компанию ведущим брендом, представляющим мужскую красоту K-beauty.





Компания Cerma постоянно ищет способы более эффективного и удобного ухода за кожей. Поскольку K-beauty из года в год расширяет своё присутствие на мировом рынке, мы надеемся на то, что эта компания станет лидером индустрии мужской косметики.





ⓒ CERMA