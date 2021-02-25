Долгожданный подарок от Girls’ Generation

ⓒ SM Entertainment

Друзья! Так получилось, что в центре самых горячих новостей прошлой недели оказалась популярнейшая группа Girls’ Generation. В первом сюжете этого выпуска «Новостей шоу-бизнеса» мы расскажем, какой подарок готовят своим фанатам все 8 участниц группы. Второй же сюжет будет посвящен одной из ее участниц, а также ее мечте, которая совсем скоро сбудется. Не забудьте присоединиться к нашему эфиру, чтобы узнать все в подробностях.