Долгожданный подарок от Girls’ Generation

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
# Новости шоу-бизнеса l 2021-02-24
Друзья! Так получилось, что в центре самых горячих новостей прошлой недели оказалась популярнейшая группа Girls’ Generation. В первом сюжете этого выпуска «Новостей шоу-бизнеса» мы расскажем, какой подарок готовят своим фанатам все 8 участниц группы. Второй же сюжет будет посвящен одной из ее участниц, а также ее мечте, которая совсем скоро сбудется. Не забудьте присоединиться к нашему эфиру, чтобы узнать все в подробностях.
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
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