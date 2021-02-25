Рассказ «Звук гонга» писателя Мун Сун Тхэ

ⓒ Getty Images Bank

Ударяя в гонг, Чхиль Бок бегал вокруг озера Чансонхо, готового вот-вот захлестнуть водой подножия дубов. При каждом ударе гонга Чхиль Бок бормотал что-то своё, а его пятилетняя дочь, следовавшая за ним по пятам, извивалась, словно в танце.





아무도 기다리는 사람이 없는 고향에 여섯날 난 딸 아이를 업고

불쑥 바람처럼 나타난 그는

물에 잠겨 버린지 삼 년째가 되는 방울재 뒷동산 각시바위에

댕돌같이 앉아서는 목이 터져라고 마을 사람들의 이름을 하나하나 불러 대는가 하면,

혼자서 고개를 끄덕거려 가며 오순도순 귀신 씨나락 까먹는 소리를 중얼거리다가도,

불컥 고개를 쳐들어 하늘을 찔러 보고,

창자가 등뼈에 달라붙도록 큰 소리로 웃어대고,

느닷없이 징을 두들기며 겅중겅중 도깨비춤을 추었다.









Рассказ писателя Мун Сун Тхэ «Звук гонга» был опубликован в 1978 году. Действие рассказа связано с затоплением деревни на озере Чансонхо провинции Чолла-Намдо в 1970-е годы.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В 1970-е годы в Корее активными темпами шла модернизация. В рамках развития водных ресурсов было построено несколько дамб, из-за которых оказались затопленными некоторые деревни. Холм Панульчжэ в этом произведении – это вымышленное место, которое, однако, напоминает о боли деревенских жителей 1970-х годов.









Когда дождь забарабанил по земле с ещё большей силой, Пон Гу услышал во сне слабый звук гонга, который заставил его резко встать. Иногда гонг звучал близко, а иногда его грустный звон напоминал стук похоронных дрог, из-за чего всем жителям Панульчжэ, так и не заснувшим в ту ночь, казалось, что это плач изгнанного ими Чхиль Бока. От этой мысли гонг звучал ещё ужаснее, а утро вызывало страх.





두둑 후두둑 빗방울이 굵어지고

땅껍질 벗겨 가는 소리가 드세어질 무렵,

봉구는 잠결에 어슴푸레하게 들려오는 징소리에

퍼뜩 놀라 일어나 앉았다.





어쩌면 바람 소리 같은 그 징소리는

바로 뒤란의 아카시아 숲께에서 가깝게 들린 것 같다가도

다시 댐쪽으로 아슴푸레 멀어져 가곤했다.





징소리는 점점 더 가깝게,

그리고 때로는 상여 소리처럼 슬프게 들렸는데

그 소리에 잠을 이루지 못한 방울재 사람들은,

그게 어쩌면 그들한테 쫒겨난 칠복이의 우는 소리일지도

모른다는 생각들을 다 같이 했다.

그 생각과 함께 징소리가 더욱 무서워졌으며

아침을 맞기조차 두려웠다.









Писатель Мун Сун Тхэ родился в 1941 году в уезде Тамян-гун провинции Чолла-Намдо. В 1973 году дебютировал с произведением «Улыбка Пэкче». В 2010 году писатель стал лауреатом VII литературной премии им. Чхэ Ман Сика.