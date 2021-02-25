Минхва: живопись, приносящая счастье

НАРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ МИНХВА В XXI ВЕКЕ. Ч.1

Ещё несколько десятков лет назад ценителей минхва было крайне мало. В 70-80-х годах арт-дилеры из-за рубежа, в основном из Японии, да некоторые элитные отели скупали «морандо» (изображения пионов), «сипчансэндо» (изображения десяти символов долголетия) и «ккачхихорани» (изображения сороки и тигра). В наши дни минхва завоёвывает более широкую аудиторию, в частности, рисование минхва теперь для многих любимое хобби, а художники минхва сотрудничают с модными и косметическими брендами.





За популяризацией минхва стоят художники, работавшие в прошлом в маленьких мастерских. В 90-х годах многие из них устроились в центры непрерывного образования при вузах или в культурные центры универмагов, где начали распространять минхва. Новички обучались путём рисования известных образцов минхва по контуру, и так началось формирование арт-сообщества народной живописи.





В 2000-х резко увеличилось количество художников, создающие авторские минхва, а также выросло их мастерство. Как следствие, многие из них, стремясь выразить в народной живописи современное мироощущение и ценности, принялись, разобрав традиционную формулу на составляющие, составлять её заново и по-новому.





Современные нарративы

Кым Гван Бок* мастерски создаёт не только традиционные, но и авторские картины минхва. В забавных образах тигра, которому приписывается способность отгонять злых духов, художник выражает призыв к сохранению корейской культуры. «Подобно тому, как минхва возникла из повседневной жизни наших предков, современные работы в этом жанре тоже должны рассказывать истории из нынешней жизни, — говорит г-н Кым. — Чтобы постоянно развивать минхва, нужно выходить за рамки благопожелания и вкладывать также историческую осознанность».





«Modern Tiger». Кым Гван Бок. 2020 г. Шелковичная бумага, тушь, пигменты (краски в тубах, китайские белила).

Ан Сон Мин, которая работает в Сеуле и Нью-Йорке, создаёт сверхъестественную атмосферу, запечатлевая на своих картинах ворота и окна особняков из красно-коричневого песчаника, типичных для Нью-Йорка. В её работах в так называемом жанре «куксу сансу» (пейзажи с лапшой) воодушевляющие виды природы сочетаются с изображениями повседневной еды.





Ким Сэ На живёт на острове Чечжудо. В её работах отражены местные пейзажи и растворены предания островитян. В качестве «обже д’ар» художница использует кусочки стекла, подобранные на пляже и обожжённые в печи. Её картины содержат послание, что «в наши дни, когда прекрасный Чечжудо страдает от загрязнения окружающей среды, такое маленькое усилие, как сбор стекла на берегу моря, может вызвать значимые изменения».





Новые эксперименты

Различные эксперименты с использованием мотивов классических минхва, например повтор определённых паттернов как на обоях или презентация вымышленных персонажей с картин, предпринимались, чтобы стимулировать любопытство и удивить зрителя. Используя приём «переключения гештальта», Ли Чжи Ын в работе «Цветочная дорога» проявляет глубокую наблюдательность и оригинальность восприятия. «Череп обычно ассоциируется со смертью и воспринимается негативно, — объясняет художница. — Но мне подумалось, что, у того, кто прожил красивую жизнь, возможно, после смерти даже череп будет красивым. Поэтому я так его изобразила».





Мун Чжи Хе корреспондент ежемесячного журнала «Минхва»





Полный текст статьи «НАРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ МИНХВА В XXI ВЕКЕ»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.