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Дикая слива мэхва

#Мелодии Кореи l 2021-02-24

Мелодии Кореи

Дикая слива мэхва

Совсем скоро в южных провинциях Кореи зацветёт дикая слива мэхва. Это благородное растение с давних пор снискало любовь корейской интеллигенции и обычных жителей за свою стойкость и ароматный запах. О мэхва написано много стихов и песен, с некоторыми из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске. 


Выпуск 503. Дикая слива мэхва

* Песня «И любовь подобна мэхва» – Ансамбль «Музыкальная фабрика «Чамон» 

* Песня о дикой сливе «Мэхвага» – Ли Юн Чжин (вокал) 

* Песня «Обещание» – Пак Мин Хи (вокал)


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