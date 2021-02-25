Совсем скоро в южных провинциях Кореи зацветёт дикая слива мэхва. Это благородное растение с давних пор снискало любовь корейской интеллигенции и обычных жителей за свою стойкость и ароматный запах. О мэхва написано много стихов и песен, с некоторыми из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 503. Дикая слива мэхва

* Песня «И любовь подобна мэхва» – Ансамбль «Музыкальная фабрика «Чамон»

* Песня о дикой сливе «Мэхвага» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Песня «Обещание» – Пак Мин Хи (вокал)



