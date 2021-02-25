Новый посол КНДР в Китае и перспективы сотрудничества между двумя странами

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19 февраля министерство иностранных дел КНДР сообщило о назначении Ри Рён Нама новым послом в Китае. Он сменил на посту главы диппредставительства Чи Чжэ Рёна (지재룡), который занимал его с октября 2010 года. Новый посол – известный в Северной Корее специалист в торгово-экономической области. Это назначение может указывать на желание Пхеньяна улучшить отношения с Пекином на фоне находящихся в тупике отношений с Вашингтоном. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.