Новый посол КНДР в Китае и перспективы сотрудничества между двумя странами

Похоронная культура в КНДР
2021-02-25
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-02-25
19 февраля министерство иностранных дел КНДР сообщило о назначении Ри Рён Нама новым послом в Китае. Он сменил на посту главы диппредставительства Чи Чжэ Рёна (지재룡), который занимал его с октября 2010 года. Новый посол – известный в Северной Корее специалист в торгово-экономической области. Это назначение может указывать на желание Пхеньяна улучшить отношения с Пекином на фоне находящихся в тупике отношений с Вашингтоном. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.
2021-02-25
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