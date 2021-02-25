Похоронная культура в КНДР

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Пандемия COVID-19 изменила традиции проведения свадебных церемоний и похорон, на которых собирается много людей. Печально, что люди не могут даже отдать дань уважения своим близким из-за ограничений на количество участников траурных церемоний. Говорят, что похоронная культура на Севере в значительной степени отличаются от той, к которой мы привыкли на Юге. С подробностями госпожа Кан Ми Чжин, бывшая жительница Северной Кореи, которая открыла в Сеуле консалтинговое агентство.