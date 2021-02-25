Корейскую ассоциацию внешней торговли возглавил частный предприниматель

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19 февраля Корейскую ассоциацию внешней торговли возглавил председатель группы компаний LS Ку Чжа Ёль. Впервые за 15 лет главой ассоциации был избран представитель частной компании. С 2006 года эту должность занимали государственные чиновники в отставке. В профессиональных кругах считают, что в условиях пандемии COVID-19 опыт нового председателя поможет преодолеть кризис, с которым столкнулась торговля. Последние два года южнокорейский экспорт идёт на спад. В таких условиях невозможно восстановление экономики, поскольку она зависит от экспорта. В данной ситуации Ку Чжа Ёль может стать важным связующим звеном между правительством и деловыми кругами.

Председатель группы компаний LS Ку Чжа Ёль родился в 1953 году. В 1978 году он поступил на работу в торговую компанию Lucky Gold Star International, которая позже была переименована в LG International. За 15 лет Ку Чжа Ёль успел поработать в США, Сингапуре, Японии. Группу компаний LS он возглавил в 2013 году. Под его руководством LS доросла до уровня глобальной компании с сотней представительств в 25 странах. Ку Чжа Ёль также принимал участие в работе государственного комитета по вопросам интеллектуальной собственности, Ассоциации по поддержке изобретений.

Корейская ассоциация внешней торговли была основана в 1946 году, когда импорт многократно превышал экспорт. После активной правительственной поддержки экспорта в 70-е годы ориентиры сдвинулись, а роль ассоциации в экономической жизни страны расширилась. В настоящий момент в РК работают 13 представительств ассоциации и 11 филиалов по всему миру, которые обеспечивают поддержку южнокорейских торговых предприятий.