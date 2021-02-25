Новый электромобиль Ioniq 5 от Hyundai Motor

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В марте компания Hyundai Motor представит в Европе свой первый серийный электромобиль Ioniq 5. Принципиально новая архитектура позволила разработать кроссовер 4.635 мм в длину, 1.890 мм в ширину и 1.605 мм в высоту. Автомобиль оснащён скоростной системой зарядки, совместимой с напряжением 400 и 800 вольт. У Ioniq 5 предусмотрены две модификации аккумуляторов. Стандартная модификация подразумевает наличие аккумулятора ёмкостью 58 кВт, тогда как модификация Long Range будет оснащена аккумулятором ёмкостью 72,6 кВт. Для модели в версии Long Range с задним приводом одного заряда хватит на 410-430 км. Терминал с мощностью 350 кВт позволит зарядить аккумулятор на 80% всего за 18 минут, при этом даже пяти минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км. Кроме того, автомобиль оснащён системой теплового насоса, позволяющей максимально сократить энергопотребление аккумулятора за счёт отработанного тепла электрических компонентов, которое будет расходоваться на обогрев салона. Ioniq 5 сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 сек.

Это первый электромобиль компании, разработанный на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Прежде электромобили производились на базе автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в которых электродвигатель устанавливался вместо обычного двигателя, а аккумулятор - вместо топливного бака. В связи с этим характеристики электромобилей были ограничены конструктивными возможностями. Однако на базе платформы E-GMP в автомобилях можно сделать плоский пол и значительно расширить внутреннее пространство за счёт отсутствия двигателя внутреннего сгорания, трансмиссии и топливного банка. Продажи Ioniq 5 в РК начнутся в первом полугодии, а во втором полугодии автомобиль будет представлен на американском рынке. В этом году компания Hyundai Motor намерена увеличить продажи электромобилей на 60% по сравнению с прошлым годом.