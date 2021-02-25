В РК будет создан архив онкологических данных

ⓒ Getty Images Bank

Правительство РК приступает к созданию государственного архива онкологических данных. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. В архив войдут большие данные о десяти наиболее распространённых видах рака на основе медицинских амбулаторных и генетических данных 3 млн пациентов, а также статистика смертности этих заболеваний. Обширный спектр данных в сочетании с передовыми информационными технологиями повысят возможности обработки и анализа информации и сделают её поиск персонифицированным. Самая главная особенность архива заключается в том, что информация об онкобольных будет включать их данные не только за период после обнаружения болезни, но и до диагностирования. Это поможет в выработке мер профилактики.

Рак – одна из трёх основных причин смерти корейцев, наряду с сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями. Сбор всех видов данных в одном месте позволит разрабатывать новые методы лечения и проводить исследования редких заболеваний, например, рака крови или поджелудочной железы. Ранее на уровне отдельной больницы проводить исследования таких заболеваний было крайне трудно из-за ограниченного количества данных. Теперь медики и учёные смогут проанализировать передачу онкозаболеваний генетическим путём. Благодаря архиву, повысится качество статистических данных, что благоприятно скажется на определении государственной политики, развитии сферы здравоохранения и улучшении качества жизни граждан в целом. Создание архива онкологических данных планируется завершить в 2024 году.