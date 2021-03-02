Netflix снимет два южнокорейских фильма

ⓒ YONHAP News

Компания Netflix объявила о решении снять два южнокорейских фильма. Это кинокартины «Чувство морали» (Moral Sense) режиссёра Пак Хён Чжин (박현진) и «Картер» режиссёра Чон Бён Гиля (정병길). Об этом стало известно в ходе презентации See What's Next Korea 2021, состоявшейся 25 февраля. Сюжет фильма «Чувство морали» основан на одноимённом комиксе, вышедшем в 2017 году. Это романтическая история, повествующая о парне со странными пристрастиями и девушке, случайным образом узнавшей о его секрете. Второй фильм «Картер» представляет собой фантастический блокбастер о неизвестном вирусе, захватившем Корейский полуостров. По сюжету главный герой, секретный агент Картер, потеряв память, должен выполнить особую миссию в столь непростой ситуации. Необходимо заметить, что показ двух кинокартин состоится не только в РК, но и в других странах мира.