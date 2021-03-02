Музыкальная новинка от SHINee покоряет чарты страны

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Группа SHINee (샤이니) 22 февраля представила седьмой мини-альбом «Не звони мне» (Don't Call Me). Это первая работа артистов за последние 2,5 года. Пластинка состоит из девяти песен, включая одноимённый заглавный трек. Сразу после выхода альбом занял первые места в 45 странах мира по версии музыкального чарта iTunes. Кроме того, он также завоевал верхние строчки главных музыкальных хит-парадов РК, Китая и Японии. Шестой студийный альбом SHINee вышел в сентябре 2018 года. Пластинка получила название «История света: Эпилог» (‘The Story of Light Epilogue’). В неё вошли 16 песен с титульным треком «Бесчисленный» (셀 수 없는).