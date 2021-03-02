3 марта в РК состоится премьера фильма «Минари»

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«Я не совсем не ожидала, что наш фильм получит любовь и внимание столь широкой публики», такими словами описала свои впечатления актриса Хан Е Ри (한예리), сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Минари» (미나리). По её словам, это простая история из жизни корейской семьи эмигрантов, переехавших на постоянное место жительства в США, однако каждый найдёт в ней для себя что-то близкое. Я очень рада, что мне выпала возможность работать вместе с режиссёром Ли Айзеком Чуном, - вспоминает актриса. Это очень добрый, хороший человек, и общение с ним позволило глубже понять все тонкости сценария, поскольку изначально он был написан на английском языке, а только потом переведён на корейский, говорит она. Хан Е Ри сыграла роль Моники, супруги главного героя Джейкопа, роль которого исполнил актёр Стивен Ëн. Последовав за своим мужем, женщина с двумя детьми оказалась в совершенно незнакомой стране. Героиня очень любит своего избранника. Её было довольно тяжело, но она ни разу не заводила разговор о том, чтобы расстаться, подчёркивает Хан Е Ри. По её мнению, в общем фильм получился очень хорошим и качественным, не смотря малый бюджет, непростые съёмки в знойную погоду и многие другие трудности. Напомним, премьера фильма в РК состоится в среду, 3 марта.