Розэ из BLACKPINK представит сольный альбом 12 марта





Участница группы BLACKPINK (블랙핑크) Розэ (로제) завершила работу над первым сольным альбомом. Как сообщили в YG Entertainment, релиз пластинки состоится в пятницу, 12 марта. Соответствующий тизер был опубликован 2 марта на официальном блоге её продюсерского агентства. Названия песен и другая подробная информация пока не разглашаются. Известно лишь, что в состав пластинки войдёт музыкальный трек GONE, ранее озвученный 31 января в ходе онлайн-концерта группы BLACKPINK. В YG Entertainment также сообщили о завершении съёмок видеоклипа к титульному треку альбома.