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G-Dragon и Дженни: K-pop пара мирового масштаба

# Новости шоу-бизнеса l 2021-03-03

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

В нашем эфире часто появляются новости о жизни звездных пар K-pop, но можете быть уверены – такая сенсация у нас впервые. Недавно стало известно, что два самых ярких артиста корейской эстрады встречаются. А еще были объявлены планы главной стриминговой платформы мира Netflix касательно выпуска контента в Корее в этом году. Рассказываем вам все в подробностях в очередном выпуске «Новостей шоу-бизнеса». Не пропустите!

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