Рассказ «В пустыню» писательницы Чхон Сон Нан

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- А может, тебе написать рассказ о пустыне?

Я всерьёз задумалась о словах отца. Похоже, он мечтал о том, чтобы я стала писателем.

- Но я никогда не бывала в пустыне.

- Люди ведь не пишут о том, что видели. Они пишут о том, что, как им кажется, они видели.

- А что ты видел в пустыне? – спросила я.

- Звёзды достигали самого горизонта.





“사막에 대해 글을 써보는 건 어떠니?”





아버지가 사막에 대해 처음 이야기했던 것은

1년간 사우디아라비아로 출장을 갔을 때였다.





내가 우주의 망망대공에서 아버지의 이야기를 꺼내는 것은

이 호프호에 승선하게 된 시초가

아버지의 말로부터 뻗어 나왔기 때문이다.









Научно-фантастический рассказ писательницы Чхон Сон Нан «В пустыню» был опубликован в 2020 году. Главная героиня рассказа описывает, что случилось в её жизни перед тем, как она очутилась на космическом корабле, идущем на неизвестную планету.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В прошлом отец проводил много времени в одинокой пустыне, напоминающей космос. Вот почему он хотя бы смутно может догадываться о том, что ожидает дочь. Так же, как и он сам когда-то, героиня может беспокоиться за свою семью, ей придётся бороться с безысходностью одиночества. Он говорит о том, что нужно продолжать мечтать о красивом, чтобы не дать одиночеству победить на пути, на котором не видно просвета.









Я сказала отцу, что нельзя написать о том, чего не видел, но сама я мечтала о космосе, которого тоже не видела. Я лечу туда, где никто раньше не был, а отец, закончив свой долгий путь, осел в мире, где существовало только настоящее.

Прошло много времени, но мы всё-таки смогли завершить задание на этой планете. Мы будем стараться найти там воздух, утраченный на Земле. Я буду стремиться к той планете со скоростью своих сообщений. Отбрасывая одиночество в космос, чтобы не дать себя победить.

Есть ли там ещё звёздные пустыни? Мечтаешь ли ты по-прежнему о пустыне?





나는 아버지에게 보지 않은 것은 쓸 수 없다고 말했지만

결국 보지 않은 우주를 꿈꿨다.





나는 아무도 가보지 않은 곳을 향해 가고 있고,

긴 주행을 마친 아버지는 현재만이 존재하는 세계에 정착했다.





우리가 갈 수 있도록 그 행성에 텔레포트 설계도를 보냈고,

아주 오랜 시간이 걸린 끝에야

그 행성에서 우리의 숙제를 완수했다.

우리는 그곳에서 지구가 잃은 공기를 다시 찾기 위해 노력하겠지.

내 메시지가 닿는 속도만큼

나는 그 행성으로 나아갈 것이다.

침전되지 않도록 우주 밖으로 외로움을 내던지면서.





그것에 아직 별이 뜬 사막이 있을까.

당신은 여전히 사막을 꿈꿀까.









Писательница Чхон Сон Нан родилась в Инчоне в 1993 году. Её дебютный роман «Разрушенный мост» был опубликован в 2019 году. Победитель IV корейской премии научной литературы 2019 года .