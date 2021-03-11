Рассказ «В пустыню» писательницы Чхон Сон Нан

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#У книжной полки l 2021-03-02
- А может, тебе написать рассказ о пустыне?
Я всерьёз задумалась о словах отца. Похоже, он мечтал о том, чтобы я стала писателем.
- Но я никогда не бывала в пустыне.
- Люди ведь не пишут о том, что видели. Они пишут о том, что, как им кажется, они видели.
- А что ты видел в пустыне? – спросила я.
- Звёзды достигали самого горизонта.
“사막에 대해 글을 써보는 건 어떠니?”
아버지가 사막에 대해 처음 이야기했던 것은
1년간 사우디아라비아로 출장을 갔을 때였다.
내가 우주의 망망대공에서 아버지의 이야기를 꺼내는 것은
이 호프호에 승선하게 된 시초가
아버지의 말로부터 뻗어 나왔기 때문이다.
Научно-фантастический рассказ писательницы Чхон Сон Нан «В пустыню» был опубликован в 2020 году. Главная героиня рассказа описывает, что случилось в её жизни перед тем, как она очутилась на космическом корабле, идущем на неизвестную планету.
Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:
В прошлом отец проводил много времени в одинокой пустыне, напоминающей космос. Вот почему он хотя бы смутно может догадываться о том, что ожидает дочь. Так же, как и он сам когда-то, героиня может беспокоиться за свою семью, ей придётся бороться с безысходностью одиночества. Он говорит о том, что нужно продолжать мечтать о красивом, чтобы не дать одиночеству победить на пути, на котором не видно просвета.
Я сказала отцу, что нельзя написать о том, чего не видел, но сама я мечтала о космосе, которого тоже не видела. Я лечу туда, где никто раньше не был, а отец, закончив свой долгий путь, осел в мире, где существовало только настоящее.
Прошло много времени, но мы всё-таки смогли завершить задание на этой планете. Мы будем стараться найти там воздух, утраченный на Земле. Я буду стремиться к той планете со скоростью своих сообщений. Отбрасывая одиночество в космос, чтобы не дать себя победить.
Есть ли там ещё звёздные пустыни? Мечтаешь ли ты по-прежнему о пустыне?
나는 아버지에게 보지 않은 것은 쓸 수 없다고 말했지만
결국 보지 않은 우주를 꿈꿨다.
나는 아무도 가보지 않은 곳을 향해 가고 있고,
긴 주행을 마친 아버지는 현재만이 존재하는 세계에 정착했다.
우리가 갈 수 있도록 그 행성에 텔레포트 설계도를 보냈고,
아주 오랜 시간이 걸린 끝에야
그 행성에서 우리의 숙제를 완수했다.
우리는 그곳에서 지구가 잃은 공기를 다시 찾기 위해 노력하겠지.
내 메시지가 닿는 속도만큼
나는 그 행성으로 나아갈 것이다.
침전되지 않도록 우주 밖으로 외로움을 내던지면서.
그것에 아직 별이 뜬 사막이 있을까.
당신은 여전히 사막을 꿈꿀까.
Писательница Чхон Сон Нан родилась в Инчоне в 1993 году. Её дебютный роман «Разрушенный мост» был опубликован в 2019 году. Победитель IV корейской премии научной литературы 2019 года .
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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