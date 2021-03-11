Черный свет (빛과 철)





Две главные героини потеряли в автомобильной аварии своих мужей. Муж Хи Чжу был признан виновным в аварии, он погиб сразу на месте, а муж Ен Нам впал в кому и не подает признаков жизни вот уже второй год. Хи Чжу после долгого перерыва возвращается в свой родной город, где неожиданно узнает, что Ен Нам работает с ней на одном заводе, а дочь Ен Нам – Ын Ен – начинает странным образом появляется в жизни Хи Чжу.

Чем же закончится эта странная история? И что же нам предстоит выяснить об этой автокатастрофе?