Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Мелодии Кореи l 2021-03-03
Ещё с давних пор в культуре корейцев присутствовали весёлые народные гуляния. На них собирались деревнями, ведь все друг друга хорошо знали. Сейчас так уже не делают, но свидетельства о тех временах остались в песнях и спектаклях, которые теперь признаны культурным достоянием Кореи. Подробнее о музыке народных гуляний вы услышите в нашем выпуске.
Выпуск 504. Песни для весёлых гуляний
* Песня «Сачхольга» – Чо Сан Хён (вокал)
* Песни «Санъё сори», «Касанчжэ нори», «Понса нори» из спектакля «Тасирэги» острова Чиндо – Кан Чжун Соп (вокал)
* Песня «До утра» – Группа «Корэя»
2021-03-11
2021-03-10
2021-03-10
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