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Песни для весёлых гуляний

#Мелодии Кореи l 2021-03-03

Мелодии Кореи

Песни для весёлых гуляний

Ещё с давних пор в культуре корейцев присутствовали весёлые народные гуляния. На них собирались деревнями, ведь все друг друга хорошо знали. Сейчас так уже не делают, но свидетельства о тех временах остались в песнях и спектаклях, которые теперь признаны культурным достоянием Кореи. Подробнее о музыке народных гуляний вы услышите в нашем выпуске. 


Выпуск 504. Песни для весёлых гуляний 

* Песня «Сачхольга» – Чо Сан Хён (вокал) 

* Песни «Санъё сори», «Касанчжэ нори», «Понса нори» из спектакля «Тасирэги» острова Чиндо – Кан Чжун Соп (вокал) 

* Песня «До утра» – Группа «Корэя»

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