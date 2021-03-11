Ещё с давних пор в культуре корейцев присутствовали весёлые народные гуляния. На них собирались деревнями, ведь все друг друга хорошо знали. Сейчас так уже не делают, но свидетельства о тех временах остались в песнях и спектаклях, которые теперь признаны культурным достоянием Кореи. Подробнее о музыке народных гуляний вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 504. Песни для весёлых гуляний

* Песня «Сачхольга» – Чо Сан Хён (вокал)

* Песни «Санъё сори», «Касанчжэ нори», «Понса нори» из спектакля «Тасирэги» острова Чиндо – Кан Чжун Соп (вокал)

* Песня «До утра» – Группа «Корэя»