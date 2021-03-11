Иск о возмещении ущербы экипажу корабля «Пуэбло»

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Федеральный суд США обязал Пхеньян выплатить 2 млрд 300 млн долларов в качестве компенсации за ущерб экипажу американского корабля «Пуэбло», захваченного Северной Кореей в 1968 году. Законодательство США не предусматривает судебные иски против правительств зарубежных стран. Лишь в исключительных случаях может быть привлечено к ответственности правительство государства, спонсирующего терроризм. Как сообщили 25 февраля американские СМИ, , федеральный суд округа Колумбия пришёл к выводу, что Северная Корея несёт ответственность за инцидент с кораблём «Пуэбло». С подробностями - политический обозреватель Ли Чжон Хун.