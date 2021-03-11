Производство косметики в КНДР

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Республика Корея производит косметические продукты мирового класса. Северная Корея тоже прилагает активные усилия по развитию собственной косметической промышленности и повышению конкурентоспособности продукции местного производства. Сегодня мы узнаем, какие косметические продукты производятся в Северной Корее, и насколько они хороши. С подробностями госпожа Кан Ми Чжин, бывшая жительница Северной Кореи, которая открыла в Сеуле консалтинговое агентство.