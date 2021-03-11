Минхва: живопись, приносящая счастье

НАРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ МИНХВА В XXI ВЕКЕ. Ч.2





Новые эксперименты

Ещё одной характеристикой современной минхва является приём, когда, выбрав фрагмент существующей картины, увеличивают его на всё полотно. В работе «Книжная полка» Юн Ин Су* предлагает крупный план вазы с типичной картины жанра «чхэккадо». Засияв на картине в одиночестве, ваза демонстрирует красоту своего цвета и формы, создавая необычную атмосферу. Юн в своё время прошёл интенсивное обучение в ремесленной мастерской, и теперь всегда говорит своим ученикам: «Когда как следует усвоишь старое, сможешь успешно творить своё».





«Друзья с первого взгляда». Квак Су Ён. 2010 г. Шелковичная бумага, тушь, краски. 162 × 131 см.

Одни художники минхва выводят в качестве персонажей своих работ самих себя, другие же используют широко известные вымышленные персонажи, например маленького принца Экзюпери, чтобы сделать своё искусство понятнее и доступнее широким массам. Квак Су Ён известна серией работ с домашними животными. На её картинах с книжными полками и десятью символами долголетия появляются исполненные юмора образы кошек и собак.





Выходя за рамки традиции

В наши дни многие художники минхва пытаются отойти от использования традиционных пигментов на бумаге «ханчжи» и используют более разнообразные материалы. Ведь в процессе выбора медиа путём проб и ошибок можно создать свой оригинальный визуальный язык. Художники единодушны в том, что в эпоху глобализации бессмысленно разделять художественные материалы на «западные» и «восточные».





«Peony Pot Macaron 02» (Серия «Dessert bouquet»). Ан Сонмин. 2015 г. Шелковичная бумага, тушь, краски. 75 × 50 см.

Одни используют на холсте акриловые краски, мелки, цветные карандаши, другие, стремясь наполнить работы современным мироощущением, создают коллажи, применяя ткани, обои или другие легко доступные материалы. Некоторые вообще выходят за рамки двухмерного пространства, экспериментируя с такими форматами, как инсталляция или медиа-арт. Художница Ли Дон А ранее была известна тем, что брала традиционные полотна и визуализировала их в форме шестигранников, четырёхугольников и квадратных рам. А с 2015 года она применяет в своих минхва медиа-технологии, такие как видео, лентикулярная печать и медиафасад.





Тот факт, что элементы минхва часто используют современные художники, специализирующиеся как на западной, так и на восточной живописи, говорит о растущей популярности народного искусства в наши дни.





Глокализация

Популярность минхва, выйдя за рамки искусства, расширилась до сфер косметики, моды и бытовых предметов. Народная живопись всегда служила практической цели украшения жилищ. Неудивительно, что удивительная декоративность и практичность минхва, а также присущее ей самобытное корейское чувство прекрасного делает её особенно эффективной при создании запоминающегося имиджа бренда.





На Парижской неделе моды в сентябре 2019 г дизайнер модного бренда HEILL Ян Хэ Иль представил платье, созданное по мотивам минхва (показ состоялся в отеле Le Bristol Paris).

Косметический бренд «Сольхвасу» наиболее активно работает с минхва, в частности использует для своей продукции упаковку, созданную в коллаборации с известными художниками. В 2019 году на выставке бренда была представлена современная интерпретация традиционных узоров. На ней художники показали предметы интерьера, мебели и моды, в которых были использованы традиционные мотивы, взятые из двух жанров минхва: «хочжопто» (изображения бабочек) и «хвачжо ёнмодо» (изображения цветов, птиц и животных).

Бренд от-кутюр «Хэиль» (HEILL) представил в Париже свою коллекцию весна-лето 2020, вдохновлённую изображениями традиционных вееров на картинах минхва. Накануне показа дизайнер Ян Хэ Иль сказал: «Я бесконечно рад тому, что у нас в Корее есть такой прекрасный ресурс, как минхва». Первая леди Кореи, г-жа Ким Чжон Сук, была одета в наряд от этого дизайнера на церемонии инаугурации президента Мун Чжэ Ина в 2017 году.

Глобальные бренды также обратили внимание на минхва. Эту народную живопись отличает красота, которая, будучи самобытно корейской, тем не менее может быть понятна во всем мире. Благопожелание и стремление к счастью, выражаемое в минхва, находят отклик в любом уголке мира, что объясняет возрождение жанра. Возможно, когда-нибудь в результате бесконечных экспериментов и вызовов минхва станет известна как «кей-арт», который поднимет новую волну халлю.





Мун Чжи Хе корреспондент ежемесячного журнала «Минхва»





Полный текст статьи «НАРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ МИНХВА В XXI ВЕКЕ»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.