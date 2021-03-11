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Дата рождения: 26 июля 1989 г.

Рост: 166 см

Дебют: фильм «Вероломный», 2015 г.





Актриса Чон Ë Бин родилась в городе Каннын провинции Канвондо. Окончила местную среднюю школу, после чего поступила в женский университет Тондок. С раннего детства хотела стать врачом, однако не смогла претворить свою мечту в реальность. После долгих поисков жизненного пути выбрала профессию актрисы, найдя в ней некоторую связь между спасением людских жизней и дарением людям радости с экранов телевизоров. Чон Ë Бин дебютировала в 2015 году, приняв участие в съёмках фильма «Вероломный» (간신). На протяжении нескольких лет исполняла второстепенные роли. В 2017 году получила роль в сериале «Спаси меня» (구해줘), благодаря которому обрела некоторую известность. Год спустя сыграла главную роль в фильме «После моей смерти» (죄 많은 소녀 / After My Death). Фильм и актриса, в частности, получили хорошие отзывы. В 2019 году Чон Ë Бин снялась в сериале «Мелло – моя натура» (멜로가 체질), в котором продемонстрировала очень хорошую актёрскую игру. В общей сложности актриса снялась пяти сериалах и шестнадцати фильмах. В 2021 году на экраны вышел сериал «Винченцо» (빈센조) с участием Чон Ë Бин.