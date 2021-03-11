Мировое сообщество обеспокоено ситуацией в Мьянме

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Спустя месяц после военного переворота в Мьянме количество погибших жителей этой страны достигло 30-ти человек. Об этом сообщила 1 марта гражданская Ассоциация помощи политическим заключённым. Опасения мирового сообщества вызывает тот факт, что жестокость военных в подавлении демонстраций с каждым днём лишь усиливается. 28 февраля вошло в историю страны как «кровавое воскресенье», во время которого в результате действий военных погибли как минимум 18 человек и более 30-ти человек пострадали. Мировое сообщество выразило обеспокоенность насилием в Мьянме и потребовало незамедлительного прекращения жестоких действий.

Военные Мьянмы совершили государственный переворот 1 февраля, сославшись на незаконность парламентских выборов в ноябре прошлого года. В результате переворота были задержаны высшие гражданские лидеры, в том числе глава администрации президента Мьянмы Аунг Сан Су Чжи. На выборах прошлого года её партия «Национальная лига за демократию» получила более 80% парламентских мест. Оппозиционная военная хунта утверждает, что это противоречит конституции, согласно которой на долю партии должно приходиться 25% мест. Военные Мьянмы также обвиняют Аунг Сан Су Чжи в том, что она не может занимать высший государственный пост, так как её муж – иностранец.

Мировое сообщество выражает поддержку протестующим в Мьянме. США, Евросоюз, Япония и другие страны ввели санкции против членов военного правительства Мьянмы и прекратили экономическую помощь. Республика Корея, в свою очередь, приняла 26 февраля резолюцию с осуждением военного переворота в Мьянме, требованиями о восстановлении демократии и освобождении заключённых.



