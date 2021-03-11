Президент РК выразил готовность к диалогу с Японией

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Правительство Республики Корея готово сесть за стол переговоров с властями Японии в любое время. Об этом завил президент Мун Чжэ Ин в обращении к народу страны по случаю 102-й годовщины Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. Он отметил, что соседние страны могут «мудро» решить нерешённые вопросы, связанные с общей историей, если будут учитывать интересы друг друга. Глава государства отметил, что прошлое должно служить уроком, но не должно заставлять стоять на месте, отметил Мун Чжэ Ин. Он также заявил, что Сеул продолжит искать способы решения с учётом интересов пострадавших, но при этом продолжит усилия по развитию будущих отношений между Сеулом и Токио. Двустороннее сотрудничество поможет стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии и благоприятно скажется на союзничестве между Республикой Корея, Японией и США. Глава государства также отметил важность двусторонних отношений в подготовке к эпохе после окончания пандемии COVID-19.

Сегодня самым щепетильным вопросом в отношениях Республики Корея и Японии остаётся проблема выплаты компенсаций жертвам сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. Заявление Мун Чжэ Ина нельзя воспринимать как изменение прежней политики. В ноябре прошлого года, а также в ходе новогодней пресс-конференции правительство уже заявляло о готовности к сотрудничеству с Японией. После прихода к власти в США Джо Байдена такая позиция стала ещё более актуальной, так как новый американский лидер настроен на трёхстороннее сотрудничество с Сеулом и Токио.



