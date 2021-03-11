Население Сеула меньше 10 млн человек

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В 2020 году население Сеула составило 9 млн 911 тыс. 88 человек. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Кроме этого, впервые за последние 32 года показатель оказался ниже 10 млн человек. Об этом говорится в докладе, опубликованном 3 марта мэрией южнокорейской столицы. Сокращение населения является следствием низкой рождаемости и старения населения, а также сокращения численности зарегистрированных в Сеуле иностранцев из-за пандемии COVID-19. Количество южнокорейских граждан, проживающих в столице, сократилось на 0,62%, тогда как численность иностранцев сократилась на 14%. Среди иностранцев спад больше всего коснулся граждан Китая – 32 тыс. человек.

Численность населения Сеула впервые преодолела отметку в 10 млн человек в 1988 году, составив 10 млн 290 тыс. человек. В 1992 году был достигнут пик - 10 млн 970 тыс. человек. После этого началась тенденция к снижению. В 2016 году количество южнокорейских граждан К, проживающих в Сеуле, уже упало ниже отметки в 10 млн человек, однако в прошлом году ниже этой отметки упало и общее количество жителей, включая иностранцев.

Наибольшая доля жителей Сеула приходится на возрастную группу от 25 до 30 лет, далее следует возрастная группа от 45 до 50лет, затем – от 50 до 55 лет. Наибольшее сокращение населения пришлось на детей до пяти лет -10,26%. При этом количество столичных жителей в возрасте от 85 до 90 лет увеличилось на 11,42%, что свидетельствует об острой проблеме низкой рождаемости и старения населения. Сильно изменился и состав семей. Общее количество домохозяйств выросло на 2%, но средняя численность членов одной семьи сократилась на 0,06 человека, составив 2,19 человека. Таким образом, доля домохозяйств, состоящих из 1-2 человек, составила 63,8%.

Сокращение населения Сеула иллюстрирует общую тенденцию уменьшения населения страны. Стоит также отметить, что население столицы сократилось ещё и по причине роста цен на недвижимость, что вынуждает многих переезжать в провинции.