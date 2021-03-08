Возвращение талантливых солисток: IU, Розэ, Джесси





В марте ожидается возвращение на сцену знаменитых солисток, известных как в РК, так и за её рубежом. 25 марта выпустит свой пятый студийный альбом LILAC (라일락) IU, известная как один из лучших голосов в современной корейской музыке. Её четвёртый альбом Palette (팔레트) вышел четыре года назад, в 2017. В среду, 27 января, IU представила одну из песен пятого альбома, «Знаменитость» (셀러브리티), а недавно выпустила тизер с фрагментами музыки из альбома, тем самым подогревая интерес к своему возвращению. 4 марта на своей официальной странице певица огласила название нового альбома, а также дату начала его продажи. В треке «Знаменитость» на своём особом языке песни певица обращается к так называемым «белым воронам» нашего общества, убеждая их в том, что по-своему «уникальные, прекрасные знаменитости». Главная вокалистка всемирно известной гёрл-группы BLACKPINK (블랙핑크) Розэ (로제) выпустит свой первый сольный сингл R 12 марта. По словам представителя YG Entertainment, в качестве названия песни было решено использовать заглавную букву R, с которой начинается имя самой артистки, чтобы показать, что она начинает новую карьеру в качестве сольного исполнителя. Это уже вторая участница группы BLACKPINK, начинающая независимую карьеру. В 2018 году свой сингл SOLO (솔로) выпустила Дженни (제니). Джесси (제시), чья песня NUNU NANA (눈누난나) стала большим хитом прошлым летом, тоже готовится к выпуску своей новой работы 17 марта. На официальной странице студии P NATION недавно появилось видео, объявляющее о предстоящем выходе музыкального сингла. Однако название песни оглашено не было.