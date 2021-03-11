Сергей Щербаков из Твери, часть 1

Кей-поп-видео накануне нового старта. Ч.1
2021-03-11
#Вы в эфире l 2021-03-07
Краткое содержание выпуска:
#Начало радиолюбительства с "ВЭФ-232"
#Правильный образ жизни - залог хорошего здоровья
#Такая разная - Тверская область
#Любовь к музыке - от хобби до своего дела
#Фотография и чтение для души
#Кредо по жизни: "Живи сам и давай жить другим"
Сергей Щербаков
Сергей Щербаков и его дочери
Тверская область
2021-03-11
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