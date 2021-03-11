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Сергей Щербаков из Твери, часть 1

#Вы в эфире l 2021-03-07

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска:

#Начало радиолюбительства с "ВЭФ-232" 

#Правильный образ жизни - залог хорошего здоровья 

#Такая разная - Тверская область 

#Любовь к музыке - от хобби до своего дела

#Фотография и чтение для души

#Кредо по жизни: "Живи сам и давай жить другим"


Сергей Щербаковⓒ Сергей Щербаков

Сергей Щербаков и его дочериⓒ Сергей Щербаков

Тверская областьⓒ Сергей Щербаков

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